La banca europea tiene una exposición directa "muy limitada" a Oriente Próximo, según Scope Ratings

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MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los bancos europeos afrontan la incertidumbre abierta por el conflicto en Oriente Próximo con unos fundamentos financieros sólidos y cuentan con una exposición directa a la región "muy limitada", aunque los impactos indirectos serían más significativos, según señala la agencia Scope Ratings.

Según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la exposición de los bancos europeos a Irán "es insignificante", mientras que la exposición directa a otros países de la región se concentra principalmente en deuda soberana y en posiciones en derivados, que son proporcionalmente reducidas.

En concreto, la exposición de los bancos supervisados por el Banco Central Europeo (BCE) a Oriente Próximo supone menos del 1% de sus activos totales, que ascienden a 27,8 billones de euros (a septiembre de 2025).

Sin embargo, los analistas de la calificadora de riesgos consideran a los bancos europeos vulnerables a los efectos de contagio si el conflicto se agrava aún más o se prolonga, si la crisis de los precios de la energía debilita el crecimiento económico europeo, o si la volatilidad del mercado mayorista afecta a los planes y costes de financiación de los bancos.

No obstante, señalan que ninguno de estos escenarios se ha incorporado actualmente a la perspectiva base de Scope Ratings para los bancos europeos.

De este modo, si bien una crisis prolongada de las economías de Oriente Próximo podría tener implicaciones directas para la calidad de los activos y la rentabilidad de un puñado de bancos europeos con vínculos comerciales con la región, "es poco probable que esto se convierta en un factor sistémico determinante de la calificación del sector en su conjunto".

A este respecto, Scope ve probable que las presiones sobre la calidad de los activos sean mayores para los bancos con mayor exposición a sectores más vulnerables a las crisis energéticas, como el químico, el metalúrgico y minero, el farmacéutico, el textil, el maderero y papelero, y el del transporte.

En comparación con 2022, cuando la respuesta política a la invasión de Ucrania por Rusia se caracterizó por una importante expansión fiscal para contrarrestar la crisis energética y una respuesta monetaria más restrictiva para hacer frente a la crisis energética, la calificadora advierte de que los gobiernos disponen hoy de menos margen fiscal.

"Los gobiernos europeos siguen estando, en general, muy endeudados, y las recientes medidas para reforzar las capacidades de defensa han absorbido el margen fiscal", destaca la agencia.

Además, considera que el impacto de una respuesta de política monetaria similar hoy en día probablemente sería más variado para los bancos, dado que el endurecimiento cuantitativo ya ha drenado el exceso de liquidez del sistema bancario, lo que podría traducirse en betas de depósitos más altas y, por lo tanto, en un menor apoyo a los márgenes de interés por parte de un nuevo ciclo de subidas de tipos.