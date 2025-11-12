Banca March bonifica las hipotecas de las viviendas más sostenibles con hasta un 0,30% adicional

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banca March ha anunciado una bonificación de hasta un 0,30% adicional en las hipotecas de aquellas viviendas que obtengan mejor nota en sostenibilidad, según ha informado en un comunicado.

La reducción de la cuota se establece en función del Informe de Vivienda Sostenible creado por Banca March, que evalúa el inmueble según criterios ESG, otorgando una puntuación que refleja su nivel global de sostenibilidad.

A diferencia del Certificado de Eficiencia Energética (CEE), centrado exclusivamente en el consumo energético, el nuevo informe de la entidad analiza, desde una perspectiva integral, cerca cien indicadores agrupados en tres bloques: medioambientales, sociales y de gobernanza.

En función de la calificación obtenida en dicho informe, que va del 0 al 10, el cliente podrá acceder a distintos descuentos en el tipo de interés inicial. Así, las viviendas con una nota alta, entre 9 y 10 puntos, disfrutarán de una reducción de 0,30%. Las que obtengan entre 7 y 8,99 puntos accederán a una reducción del 0,20%, y las que se sitúen entre 5 y 6,99 puntos, a una reducción del 0,10%.

En un primer momento, el banco va a aplicar este descuento por sostenibilidad a sus hipotecas mixtas a 10 años, aunque prevé extenderlo al conjunto de su oferta hipotecaria en los próximos meses.