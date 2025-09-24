Banca March fusiona en un fondo sus estrategias 'Buy & Hold' tras superar objetivos de rendimiento

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gestora de Banca March ha anunciado este miércoles la fusión en un nuevo fondo de sus tres estrategias 'Buy & Hold' tras haber superado los objetivos de rendimiento fijados durante su comercialización.

La firma ha desgranado en un comunicado que el 'March Renta Fija 2025 II' cerró en abril con una rentabilidad del 3,03%, trece puntos básicos por encima de su referencia inicial, mientras que el 'March Renta Fija 2025 III' y 'March Renta Fija 2025' obtuvieron, respectivamente, un rendimiento del 2,89% y 2,99%, casi dos décimas por encima del objetivo fijado.

En consecuencia, la entidad ha decidido ofrecer la posibilidad de continuar con el mismo estilo de gestión a través del fondo 'March Renta Fija 1-3 años' para aquellos partícipes que hayan mantenido su inversión tras el vencimiento.

Este nuevo fondo posiciona su cartera para obtener la rentabilidad y el riesgo deseados ante los movimientos de tipos de interés en función del momento de mercado.

"De esta manera, la entidad garantiza una transición natural hacia un vehículo más eficiente que permite seguir aprovechando las oportunidades de mercado con mayor solidez", ha argumentado la entidad.

Sobre el perfil objetivo del inversor, han indicado que el vehículo está dirigido a clientes conservadores que buscan maximizar la rentabilidad en el actual contexto de volatilidad de la renta fija europea con liquidez diaria: "Cuenta con una estructura de cartera prudente, tomando posiciones en activos con riesgo de crédito bajo", han asegurado.

En esa línea, han concretado que la estrategia, clasificada como artículo 8 del reglamento SFDR de la Unión Europea (UE), mantiene un 25% de su exposición en deuda pública y un 75% en deuda corporativa, con una duración media de la cartera en el rango de uno a tres años.

El director general de March Asset Management (AM), Javier Escribano, ha reivindicado que el buen comportamiento de la gama 'Buy & Hold' confirma la solidez de su propuesta en renta fija.

"Con la fusión en 'March Renta Fija 1-3 años' ofrecemos a nuestros clientes continuidad en su inversión, dentro de un vehículo más eficiente, sostenible y con mayor escala", ha añadido.