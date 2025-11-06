Banca March lanza un servicio para garantizar la estabilidad financiera tras la jubilación

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banca March ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento en previsión concebido para ayudar a sus clientes a planificar correctamente su jubilación y así garantizar su estabilidad financiera futura.

La entidad ha circunscrito en un comunicado que la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España y la necesidad de contar con un plan de pensiones privado sólido son hoy "uno de los grandes desafíos económicos y sociales del país".

Por ello, han enlazado que diversificar las fuentes de financiación, fomentar el ahorro complementario y reforzar la educación financiera se han convertido en "prioridades ineludibles".

Según han explicado, el nuevo servicio, sin coste y personalizado, permite conocer la brecha existente entre la estimación de los ingresos previos a la jubilación y la futura pensión pública.

Así, en función de las necesidades de cada cliente --momento del ciclo vital, capacidad de ahorro y ahorros actuales destinados a la jubilación--, se analizan diversos escenarios que permitan generar ahorro suficiente para disponer de un complemento vitalicio a la pensión pública de jubilación.

El servicio incluye un informe claro y detallado, seguimiento a través de banca online y revisión anual de la planificación.

A modo de ejemplo, han expuesto que una persona de 49 años, con un salario bruto anual de 120.000 euros, 25 años cotizados, un patrimonio acumulado de 250.000 euros y una capacidad anual de ahorro de 5.000 euros, afrontaría una reducción del 64% en sus ingresos al jubilarse si dependiera únicamente de la pensión pública.

"Con el asesoramiento especializado de Banca March y una planificación adecuada, esa diferencia podría limitarse al 45%", han subrayado.

La entidad ha hecho énfasis en que una estrategia personalizada de ahorro periódico permite afrontar la jubilación con mayor seguridad y mantener un nivel de vida similar al de la etapa laboral, en tanto que la entidad cuenta con una gama de productos de planes y fondos de pensiones.

La directora de la unidad de seguros de Banca March, Bárbara Bennasar, ha indicado que con la puesta en marcha de este servicio marcan un "nuevo hito" en su oferta global de asesoramiento.

"Desde Banca March consolidamos nuestra posición como referentes en asesoramiento patrimonial y planificación financiera a largo plazo en España, acompañando a nuestros clientes en cada una de las etapas de su vida financiera", ha reivindicado la ejecutiva.