Banca March ve agresiva la subida de tipos de la Fed que descuenta el mercado y al S&P 500 un 8% arriba

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MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Banca March considera "demasiado agresiva" la subida de tipos de la Reserva Federal (Fed) que actualmente descuenta la curva de rendimiento de la deuda para los próximos 12 meses y prevé que el S&P 500 suba un 8% adicional en el próximo año impulsado por el crecimiento de los beneficios empresariales, pese al riesgo que representa el conflicto en el estrecho de Ormuz.

El director de Estrategia y Asesoramiento de Banca March, Joan Bonet, ha explicado durante la presentación de las previsiones macroeconómicas de la entidad que la curva de futuros descuenta hasta cuatro subidas de tipos en Estados Unidos y tres en Europa en los próximos meses, un escenario que ha calificado de "muy exagerado".

Frente a ello, Banca March anticipa una única subida adicional de tipos oficiales tanto por parte de la Fed como del Banco Central Europeo (BCE) en los próximos doce meses, de carácter "preventivo", tras la primera subida registrada la semana pasada.

Sobre la renta variable estadounidense, la entidad prevé que el S&P 500 se sitúe un 8% por encima de sus niveles actuales dentro de 12 meses, frente al 12% que espera para los mercados emergentes (MSCI Emerging Markets) y el 6% que calcula para Europa.

Bonet ha defendido esa previsión pese al impacto del ataque con drones al oleoducto saudí que conecta el estrecho de Ormuz con el mar Rojo, al señalar que, "parece que hay que mirar lo bueno de la inversión y que eso pesa más" que el riesgo geopolítico. También ha explicado que, de no existir ese riesgo, el ciclo de inversión actual empujaría mucho más al PIB y a los beneficios empresariales.

Banca March sostiene que la visión favorable sobre la renta variable se apoya en la fortaleza de los beneficios empresariales, cuyo crecimiento se está ampliando a más sectores y regiones, y en unas valoraciones que, aunque consideran exigentes, se han abaratado un 10% desde comienzos de año.

Bonet ha explicado que el S&P 500 acumula una subida próxima al 13% en lo que va de año sin contar dividendos, mientras que su valoración se ha reducido porque los beneficios han crecido más rápido que las cotizaciones. El índice cotiza con una valoración de en torno a 20 veces beneficios frente a un máximo reciente de 22 veces y una media histórica de 17.

El directivo ha defendido además que, en contra de lo que cabría esperar, las subidas de tipos de interés no han perjudicado históricamente a la bolsa cuando han sido de carácter preventivo, y ha recordado que en el 80% de las ocasiones en que los bancos centrales han bajado tipos se ha producido posteriormente una recesión.

En este contexto, Banca March calcula que la inversión (medida en 'capex') vinculada a la inteligencia artificial superará este año el billón de dólares a escala global, con un impacto diferencial sobre Estados Unidos y Asia. Según la entidad, más de la mitad del crecimiento actual del PIB estadounidense procede de la inversión relacionada con tecnología y centros de datos, lo que sustenta sus previsiones de aceleración de la economía de Estados Unidos hasta tasas cercanas al 2,5% interanual en 2027, dentro de una previsión de crecimiento del PIB mundial del 3,3% para ese año.

En materia de precios, Banca March mantiene que el conflicto con Irán seguirá presionando al alza el petróleo a corto plazo, si bien espera que la "prima de guerra" del Brent se reduzca de forma progresiva. La entidad sitúa el crudo entre 90 y 95 dólares por barril hasta finales de 2026, con un precio medio de 85 dólares en 2027, y anticipa un IPC promedio del 2,6% en la eurozona el próximo año.

Por regiones, la entidad concentra sus preferencias en la bolsa de Estados Unidos y en los mercados emergentes, donde espera un mayor crecimiento de los beneficios, y en Alemania dentro de Europa, por su impulso fiscal diferencial.

A nivel sectorial, además de la tecnología, ve oportunidades en infraestructuras vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial, defensa y salud. En renta fija, mantiene la cautela con la duración ante el elevado endeudamiento público y la competencia por el capital que ejerce el sector tecnológico, y recomienda mantener reducida la liquidez y buscar exposición a activos reales como el oro.