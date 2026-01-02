El Banco de España confirma que el Euríbor cerró 2025 en el 2,267%

Archivo - Imagen de recurso de viviendas en construcción. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha confirmado que el Euríbor cerró diciembre y, por tanto 2025, en el 2,267%, lo que supone su quinta subida consecutiva mensual.

La media mensual definitiva de diciembre supone una pequeña subida de 0,05 puntos porcentuales respecto a noviembre (2,217%), confirmando la quinta subida consecutiva mensual del índice, aunque con una moderada intensidad.

En comparación con diciembre de 2024 (2,436%), el cierre de 2025 representa una rebaja de 0,169 puntos porcentuales, lo que continúa beneficiando las revisiones anuales de hipotecas variables.

La media de hace 6 meses se sitúa en el 2,081%, mientras que la media de hace un año es del 2,436%.

Con estos datos, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de diciembre registrará un descenso en su cuota de 14 euros al mes. Esto equivale a unos 168 euros al año.

"Estamos ante un Euríbor mucho menos volátil que en años anteriores, lo que da más visibilidad al mercado hipotecario, aunque también ha supuesto una cierta decepción para quienes esperaban descensos mucho más acusados", ha explicado la portavoz de iAhorro Laura Martínez.

De su lado, el experto del comparador de hipotecas Roams Pablo Vega ha anticipado que "mientras la inflación esté controlada, no hay motivos de fondo para una subida de tipos", al tiempo que ha recomendado "no sobrerreaccionar" ante la expectativa de que el Euríbor se aleje del tipo oficial.

De cara al futuro, el analista de Ebury Diego Barnuevo no anticipa "movimientos agresivos" al menos en los primeros meses de 2026. "Si las apuestas por subidas de tipos en 2027 se consolidan, podría abrirse margen para que se produzcan repuntes adicionales en el Euríbor a lo largo del 2026. En cualquier caso, resulta prematuro y especulativo pronosticar los pasos del BCE más allá de 2026", han afirmado.

"A lo largo del año, el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por mantener una política de cautela, dejando los tipos en el 2% mientras evaluaba si la moderación de la inflación era estructural o solo coyuntural", han apostillado los expertos del comparador Kelisto.

"Esta estrategia ha evitado nuevas subidas, pero también ha frenado cualquier expectativa de relajación rápida, lo que ha llevado al euríbor a mantenerse en niveles elevados", han proseguido.

OTROS ÍNDICES

El Banco de España también ha informado de que el Míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000, cerró también noviembre en el 2,267%.

En cuanto al resto de tipos de interés oficiales el Euríbor a una semana se situó en el 1,918%, a un mes en 1,915%, a tres meses en 2,048% y a seis meses en 2,139%.

Respecto al tipo de interés a corto plazo del dinero (euroSTR), definido como el valor que tenga el último día hábil del mes a efectos de Target el tipo de interés medio compuesto a distintos plazos (una semana, un mes, tres meses, seis meses y 12 meses) que es elaborado y difundido por el Banco Central Europeo (BCE), el tipo de interés de referencia basado en el euroSTR a una semana se situó en 1,928%, a un mes en 1,931%, a tres meses en 1,933%, a seis meses en 1,935% y a un año en 2,208%.