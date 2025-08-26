¿Cómo recuperar billetes quemados tras los incendios? El Banco de España lo detalla

Analizará el billete o moneda presentado y, si confirma que son legítimos, se realizará el canje por uno nuevo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha recordado este martes la posibilidad de solicitar un canje de billetes o monedas si estos se han quemado a consecuencia de los incendios forestales que afectan a varias provincias de España este verano.

"Si el fuego ha alcanzado tu casa, no des tu dinero por perdido. El Banco de España analiza los billetes o monedas deteriorados y, si confirma que son legítimos, recuperarás tu dinero", señala en un tuit publicado en la red social X.

Para ello, es necesario presentar, de forma presencial, el dinero en efectivo deteriorado o defectuoso en una sucursal del Banco de España o, en su caso, en la entidad de crédito del cliente para llevar a cabo el reconocimiento y el posterior canje por uno nuevo.

El Banco de España explica que, por lo general, el canje tendrá lugar cuando se presente más de la mitad de la superficie original del billete o cuando se pueda demostrar que la parte que falta se ha destruido.

Los billetes manchados, ensuciados con inscripciones o rotos, una vez reconocidos, pueden canjearse por billetes nuevos de igual valor, o, si lo prefiere el consumidor, se podrá abonar su importe en la cuenta corriente de la entidad financiera que éste indique.