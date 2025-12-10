El Banco de España sube al 9,375% el ratio de capital de Caja Rural de Navarra

Archivo - Logo de Caja Rural de Navarra - CAJA RURAL DE NAVARRA - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha comunicado a Caja Rural de Navarra que, a partir del 1 de enero de 2026, deberá cumplir con una ratio de capital total mínima del 9,375%, por encima del umbral del 9,125% exigido para este año, según ha notificado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este requerimiento, calculado sobre la exposición total de riesgo (TREA, por sus siglas en inglés), se compone de una ratio mínima del 8% de capital total, además de un requerimiento adicional de recursos propios del 1,375%.

A 30 de septiembre de 2025, Caja Rural de Navarra presentaba una ratio CET1, una ratio Tier 1 y una ratio de capital total del 28,27%, según ha explicado la firma.