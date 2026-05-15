El banco ING eleva su participación en Indra hasta el 5,315%

Indra Group - CEDIDA

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El neerlandés ING ha elevado su participación en Indra hasta el 5,315% desde el 5,179% anterior, valorada en 464 millones de euros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, los derechos de voto atribuidos a las acciones han aumentado hasta el 0,149% desde el 0,13% anterior, mientras que los derechos de voto a través de instrumentos financieros han mantenido el mismo porcentaje.

Así, la participación de ING equivale a 9,35 millones de derechos de voto. A los precios a los que cotiza actualmente la compañía, de unos 49,55 euros en torno a las 15.33 horas de este viernes, la participación está valorada en 464 millones de euros.

Las acciones de Indra acumulan un alza del 2,5% desde el comienzo del año y del 68% interanual.

Este movimiento se produce apenas una semana después de la venta del 14,3% de Indra por parte de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una operación que se completó por cerca de 1.339 millones de euros, a 53 euros por título, y tras la salida de Javier Escribano al frente de la compañía que ahora está liderada por Ángel Simón.