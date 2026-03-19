El Banco de Inglaterra mantiene tipos en el 3,75% a la espera de ver el impacto de la guerra en Irán

Archivo - Billetes de libras esterlinas con el retrato del rey Carlos III.- BANCO DE INGLATERRA - Archivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra ha decidido este jueves mantener sin cambios el tipo de interés de referencia para sus operaciones en el 3,75%, ante la incertidumbre respecto del impacto del "nuevo shock para la economía" que representa la escalada del precio del petróleo a causa del conflicto abierto en Oriente Próximo.

A diferencia de las tres reuniones anteriores, donde se constató la profunda división en el seno de la entidad, en su cónclave de marzo la decisión fue adoptada con el apoyo unánime de los nueve miembros del órgano de gobierno del Banco de Inglaterra.

En su análisis, la entidad advierte de que el conflicto en Oriente Próximo ha provocado un aumento significativo de los precios mundiales de la energía y otras materias primas, lo que afectará a los precios de los combustibles y los servicios públicos para los hogares y tendrá efectos indirectos a través de los costes empresariales.

De este modo, si bien con anterioridad se había producido una desinflación continua en los precios y salarios, la institución ahora prevé que "la inflación será mayor a corto plazo como consecuencia de este nuevo shock económico".

En este sentido, a pesar de que la política monetaria "no puede influir en los precios mundiales de la energía", subraya su objetivo es garantizar que el ajuste económico se produzca de forma que se alcance de manera sostenible el objetivo del 2%.

Así, el Comité de Política Monetaria (CPM) ha asegurado estar alerta ante el mayor riesgo de presiones inflacionarias internas derivadas de los efectos de segunda ronda en la fijación de precios y salarios, advirtiendo de que este riesgo "se incrementará cuanto más tiempo persistan los precios elevados de la energía".

Asimismo, el órgano de gobierno de la institución también está evaluando las implicaciones para la inflación del debilitamiento de la actividad económica que probablemente resulte del aumento de los costes energéticos.

"El Comité seguirá vigilando de cerca la situación en Oriente Medio y su impacto en el suministro y los precios mundiales de la energía", ha subrayado, añadiendo que está preparado para actuar según sea necesario para garantizar que la inflación se mantenga encaminada a alcanzar el objetivo del 2 % a medio plazo.

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de enero en el 3%, lo que implicó una desaceleración de cuatro décimas respecto al último mes de 2025 y la menor subida del coste de la vida desde marzo del año pasado.

Sin embargo, el Banco de Inglaterra anticipa que la tasa de inflación repuntará en marzo cerca del 3,5%, casi medio punto porcentual por encima de lo previsto anteriormente, como consecuencia de los recientes aumentos en los precios de la energía, que retrasarían el retorno de la inflación al objetivo del 2%.

Según la opinión expresada por el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, una interrupción prolongada en el suministro de petróleo, gas natural y otras materias primas, como fertilizantes y gas neón, "aumenta el riesgo al alza de la inflación", mientras que la reciente experiencia de una inflación elevada puede hacer también que los hogares y las empresas "sean más sensibles a un nuevo shock inflacionario".

Al mismo tiempo, el banquero central del Reino Unido considera que el punto de partida de este shock es una economía real con un poder de fijación de precios limitado, por lo que consideró apropiado mantener el tipo de interés oficial en esta reunión.