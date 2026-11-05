El Banco de Inglaterra sube un cuarto de punto el tipo de interés oficial, hasta el 4%

Archivo - 01 August 2024, United Kingdom, London: Andrew Bailey, Governor of the Bank of England, speaks during the Bank of England Monetary Policy Report press conference at the Bank of England, London. Photo: Alberto Pezzali/PA Wire/dpa - Alberto Pezzali/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido elevar en 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia, que pasará a situarse así en el 4% desde el actual 3,75%, en lo que supone la primera subida del precio del dinero en Reino Unido desde agosto de 2023.

La decisión ha contado con el respaldo de ocho de los nueve miembros del órgano de decisión en cuestiones monetarias de la institución, mientras que uno de sus componentes votó a favor de aumentar la tasa en medio punto porcentual, hasta el 4,25%.

En su análisis, el banco central británico recuerda que la tasa de inflación en el país alcanzó en septiembre el 3,5% anual y se prevé que alcance "alrededor del 5% a mediados del próximo año" ante el impacto sobre los precios de la energía del conflicto en Oriente Próximo, aunque el Banco de Inglaterra confía en que la inflación de moderará a medida que se atenúe el impacto del encarecimiento de la energía en las lecturas interanuales de inflación y ante el efecto restrictivo de la política monetaria.

No obstante, la entidad destaca que, si bien los efectos directos del aumento de los precios de la energía son evidentes y seguirán repercutiendo en las facturas de energía de las empresas y los hogares, "aún existen pocas pruebas de efectos indirectos sobre otros precios y salarios", aunque defiende que "el grado de presión inflacionaria que se vislumbra justifica un aumento de la tasa de interés oficial".

Asimismo, considera que unos datos de actividad económica durante los últimos meses más sólidos de lo esperado, sirven para reforzar la justificación de una política monetaria ligeramente más restrictiva.

En cualquier caso, el Banco de Inglaterra recuerda que su política monetaria no sigue una trayectoria predefinida y continuará evaluando la información en cada reunión, con atención particular a la probabilidad de que los altos costes de la energía se trasladen a otros precios y a la economía en general, mediante el seguimiento de la evolución de los salarios subyacentes, el comportamiento de los precios y la capacidad ociosa.

De este modo, el Comité subraya que ajustará el tipo de interés oficial "según sea necesario" para garantizar que la inflación vuelva al objetivo del 2% a medio plazo.