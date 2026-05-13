Estos bancos compiten con el 3% TAE de Trade Republic si tu entidad no te remunera

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Billetes, Monedas, Euros, Euro, Dineroeuropa PRESS10/9/2014 EUROPA PRESS 10/9/2014 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La decisión del neobanco alemán Trade Republic de subir su remuneración del 2% TAE al 3,04% al ahorro de su cuenta, sin ningún tipo de límite, ha puesto el foco en la rentabilidad del ahorro. No obstante, esta no es la única entidad que ha optado por rozar o alcanzar directamente el 3% TAE.

HelpMyCash ha explicado que los grandes bancos españoles no ofrecen remuneración salvo campañas concretas y con condiciones específicas. Por ello, el comparador anima a los usuarios a utilizar cuentas remuneradas como las ofrecidas por Bankinter, Banca March o Deutsche Bank.

A diferencia de muchas cuentas remuneradas, Trade Republic no está sujeta a condiciones específicas como mantener domiciliada la nómina. En esta línea, el 'country manager' para España y Portugal de Trade Republic, Pablo López Gil-Albarellos, ha afirmado que en España "millones de personas siguen recibiendo muy poco por parte de su banco, pagando comisiones elevadas y sin apenas remuneración por su dinero".

BANKINTER, DEUTSCHE BANK E IBERCAJA OFRECEN MÁS DEL 3% TAE

En el caso de Bankinter, por ejemplo, la entidad mantiene una cuenta remunerada que alcanza el 2,5% TAE hasta 100.000 euros. Además, dispone de una 'Cuenta Nómina' que ofrece el 5% TAE el primer año y el 2% TAE el segundo. Para ello se requiere una nómina domiciliada de al menos 800 euros mensuales, pagar tres recibos al trimestre y realizar un mínimo de tres compras con tarjeta.

Deutsche Bank, por su parte, incluye un depósito a 12 meses a 2,25% TAE y bonifica progresivamente la rentabilidad si el cliente domicilia la nómina o utiliza la tarjeta, alcanzando hasta el 3,25% TAE fijo a un año.

En esta línea, Ibercaja cuenta con el 5,09% TAE en el primer año, en el segundo pasa al 2,01% para los primeros 12.000 euros de saldo. Para ello exige domiciliar la nómina, seis o más movimientos semestrales con tarjeta y seis o más cargos domiciliados.

OTRAS CUENTAS EUROPEAS QUE MEJORAN EL AHORRO

HelpMyCash ha destacado tres bancos europeos, además de Trade Republic, que han mejorado sus depósitos a 12 meses. Las subidas arrancaron el viernes pasado con la entidad lituana SME Bank, que llegó al 2,96% TAE, seguida de BluOr Bank, el banco de Letonia que subió su depósito a 12 meses al 3% TAE a principios de esta semana, y Mano Bank, que incrementó su plazo fijo a 12 meses al 3,05% TAE.

La experta financiera del comparador HelpMyCash, Andrea Morales, explica que estos incentivos bancarios se producen en un momento inesperado, ya que el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener los tipos de interés de referencia en el 2% en su reunión del pasado 30 de abril, manteniendo así la presión sobre la economía de la eurozona. Sin embargo, los neobancos y varias entidades europeas han decidido ir en dirección contraria.

Asimismo, el comparador explica que al mantener el dinero inmóvil en cuentas corrientes se pierde su valor por el efecto de la inflación. Por ejemplo, un hogar que mantenga 50.000 euros inmovilizados en una cuenta sin remuneración pierde alrededor de 1.500 euros de poder adquisitivo al año con una inflación del 3%.