Bank of America anticipa caídas de hasta el 15% en la renta variable europea

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bank of America mantiene una visión negativa sobre la renta variable europea y estima un potencial de caída cercano al 15% para el conjunto del mercado, tal y como ha reconocido en su último informe semanal de estrategia.

La entidad considera que las valoraciones actuales no reflejan adecuadamente los riesgos a la baja, en un entorno marcado por la posible disrupción derivada de la Inteligencia Artificial (IA), el debilitamiento del mercado laboral en Estados Unidos y el alza de las tensiones en los mercados de crédito.

El banco advierte además de que los sectores cíclicos --más sensibles al crecimiento económico, como industria, construcción o banca-- podrían comportarse aproximadamente un 10% peor que los sectores defensivos, como consumo básico, salud, utilities o telecomunicaciones.

Según el análisis elaborado por el responsable de Estrategia de Renta Variable Europea de la firma, Sebastian Raedler, el mercado está descontando de forma insuficiente los riesgos macroeconómicos y financieros, mientras mantiene expectativas de beneficios y márgenes en niveles elevados.

ROTACIÓN DE CAPITAL DESDE SECTORES TECNOLÓGICOS HACIA ACTIVOS REALES

La entidad financiera reconoce que ya se está produciendo una rotación impulsada por la IA desde empresas con modelos 'asset-light', basados principalmente en servicios, software y capital humano, hacia compañías 'asset-heavy', con activos físicos relevantes como infraestructuras, redes o instalaciones industriales.

"El impacto de la IA ha pasado de ser solo ventajas a verse como una espada de doble filo", atestigua Raedler. Con todo, el responsable de Estrategia de Renta Variable Europea de Bank of America expone que los inversores "buscan ahora mayor protección en compañías con activos tangibles difíciles de sustituir", lo que explica el desplazamiento del capital desde sectores tecnológicos y de servicios hacia industrias ligadas a activos reales.

No obstante, la firma financiera asevera que las preocupaciones han empezado a afectar incluso a la banca europea, que calcula que se ha hundido en torno a un 5% en las últimas tres semanas.

LOS RIESGOS DE LA IA

Según Bank of America, la IA podría poner en riesgo la reciente subida del mercado, ya que la competencia impulsada por esta tecnología podría "erosionar los beneficios actuales de las empresas".

Asimismo, el banco advierte que la sustitución laboral por la IA podría debilitar todavía más un mercado de trabajo estadounidense "ya frágil".

Por último, la firma identifica que el riesgo de obsolescencia ligado a la IA ha generado tensión en los mercados de crédito privado. En este sentido, los inversores perciben un mayor riesgo de que algunas empresas queden rezagadas frente a la tecnología, por lo que exigen intereses más altos para compensarlo, lo que eleva las primas de riesgo y encarece el financiamiento.

PRIORIZAR LA BOLSA GLOBAL SOBRE LA EUROPEA

Por ello, Raedler argumenta que las compañías que cuentan con altas barreras de entrada --aquellas que requieren de grandes inversiones en activos físicos, desempeñan funciones esenciales para sus operaciones, están protegidas por regulaciones o tienen procesos muy integrados y difíciles de replicar-- están mejor posicionadas para enfrentar la competencia y los riesgos del mercado.

Con todo, el banco estadounidense recomienda infraponderar Europa frente a la renta variable global.