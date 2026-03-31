BBVA amortiza 75 millones de acciones adquiridas en el primer tramo de su programa de recompra

Archivo - Fachada de la sede de BBVA, a 26 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha acordado una reducción de capital mediante la amortización de casi 75 millones de acciones que se adquirieron durante el primer tramo de su programa de recompra de acciones de casi 4.000 millones, finalizado a principios de mes.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco ha reducido su capital social en 36,73 millones de euros como consecuencia de la amortización de 74,96 millones de acciones de 0,49 euros de valor nominal cada una.

De esta forma, el capital ha quedado fijado en la cantidad de 2.760.662.645,02 euros, representado por 5.634.005.398 acciones de 0,49 euros de valor nominal cada una.

Al ser propietario el banco de las acciones amortizadas no entraña devolución de aportaciones. Además, se realiza con cargo a las reservas de libre disposición mediante una dotación por capital amortizado de un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas.

BBVA solicitará la exclusión de negociación de las acciones amortizadas en las correspondientes Bolsas de Valores y la cancelación de las acciones amortizadas en los registros contables Iberclear.