Publicados los primeros 140.559 agricultores y ganaderos potenciales beneficiarios de ayudas por borrascas

Archivo - Imagen de zonas agrícolas afectadas por el tren de borrascas en Jerez de la Frontera (Cádiz) - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este lunes en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) el primer listado de 140.559 agricultores y ganaderos potenciales beneficiarios de las ayudas directas extraordinarias para compensar la pérdida de renta en explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura por la cadena de borrascas de enero y febrero.

En concreto, este listado incluye las cuantías individuales que potencialmente podrán percibir los beneficiados, que oscilan entre los 5.000 y 25.000 euros. El Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes ante los danos causados por diversos episodios climáticos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura, establece distintas líneas de apoyo para el sector agrario por un valor de 2.874 millones de euros, de los que 2.174 millones son ayudas directas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunciaba esta mañana la publicación de este listado a su llegada al Consejo de Agricultura y Pesca de la UE en Bruselas y la enmarcó dentro de un calendario de pagos que, según ha explicado, se completará a lo largo de abril con nuevas listas de beneficiarios, con el objetivo de abarcar el conjunto de damnificados por este episodio meteorológico.

"Esta es la primera relación, en las próximas semanas se publicarán sucesivas. Esperamos completarlo durante este mes de abril con las sucesivas relaciones para completar los pagos en relación con esta cuestión", ha señalado el ministro.

De esta forma, Agricultura tiene previsto publicar un segundo listado próximamente, por lo que aquellos titulares de explotaciones que no figuren en esta primera relación deberán esperar al siguiente.

Así, para poder percibir la ayuda, los titulares incluidos en este listado deberán realizar una aceptación expresa en un plazo de 15 días hábiles, comprendido entre el 7 y el 27 de abril, ambos inclusive. La aceptacion de la ayuda lleva implícita la declaración responsable en la cual el beneficiario confirma expresamente que ha sufrido daños en su explotación como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos y que el importe de la ayuda que tiene asignada no excede del coste de dichos daños.

Agricultura ha señalado que este paso es "imprescindible", ya que estas ayudas públicas están destinadas exclusivamente a compensar pérdidas reales y acreditadas en las explotaciones afectadas.

El Departamento que lidera Luis Planas ha señalado que con esta actuación avanza en la ejecución de las medidas previstas en el real decreto-ley, con el objetivo de apoyar al sector agrario y contribuir a la recuperación de las explotaciones afectadas por estos episodios meteorológicos adversos.