BBVA amplía sus servicios de banca mayorista en Oriente Medio tras obtener la licencia preliminar de ADGM

Archivo - El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, interviene durante la presentación del regreso a Bilbao de la escultura monumental de Eduardo Chillida, 'Elogio del hierro III', en la plaza Chillida del Museo de Bellas Artes, a 12 de septiembre de 20 - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha ampliado sus servicios de banca mayorista en Oriente Medio tras obtener la licencia preliminar de la autoridad de Abu Dhabi Global Market (ADGM), según ha informado el banco este martes en un comunicado.

En concreto, esta autorización permitirá a BBVA ampliar sus servicios de banca corporativa y de inversión y reforzar su posicionamiento como socio estratégico para clientes corporativos e institucionales en la región.

El responsable de BBVA Corporate & Investment Banking (CIB) en Oriente Medio, Eduardo Ortiz Gross, ha sido nombrado 'Senior Executive Officer' de la oficina de Abu Dabi, desde donde liderará las operaciones del banco en la región.

BBVA está presente en Abu Dabi desde 2013 a través de una oficina de representación. Con esta nueva licencia, el banco podrá ampliar sus servicios de banca mayorista en Oriente Medio, ofreciendo soluciones de financiación, asesoramiento, mercados globales y operaciones transfronterizas para clientes corporativos e institucionales.

"Oriente Medio es una región estratégica para BBVA. La obtención de esta licencia supone un paso relevante en nuestra ambición de crecer junto a nuestros clientes a nivel global", ha subrayado Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad y Corporate & Investment Banking de BBVA.

"Las economías de la región están experimentando una transformación acelerada, con los fondos soberanos y otros inversores institucionales desempeñando un papel protagonista en la transición energética y las inversiones sostenibles. BBVA aspira a ser su socio a largo plazo, aportando conocimiento 'cross-border' y soluciones financieras innovadoras que apoyen sus estrategias de crecimiento y descarbonización", ha añadido.

Por su parte, Arvind Ramamurthy, 'Chief of Market Development Officer' en ADGM ha destacado que la decisión de BBVA de ampliar su presencia en Abu Dabi a través de ADGM subraya la creciente importancia de su jurisdicción como puerta de entrada entre Oriente Medio y los mercados globales.

"A medida que más bancos internacionales de primer nivel eligen ADGM para atender a inversores soberanos e instituciones financieras, seguimos construyendo un ecosistema sólido para las finanzas sostenibles y los flujos de capital transfronterizos. Nos complace dar la bienvenida a BBVA, una entidad con un sólido historial en asesoramiento y financiación de proyectos transformacionales, y esperamos ver cómo contribuye al ambicioso crecimiento y a la agenda de transición de la región", ha señalado.

OPORTUNIDAD "SIGNIFICATIVA"

BBVA ha resaltado que la región de Oriente Medio representa una oportunidad "significativa" para la entidad en su objetivo de diversificar su presencia internacional y reforzar su base de clientes dentro del negocio de Corporate & Investment Banking (BBVA CIB). En línea con esta estrategia, BBVA ya es un "actor activo" en la región y ha participado recientemente en operaciones con clientes relevantes que reflejan su creciente compromiso en Oriente Medio.

En los últimos años, el negocio 'cross-border' se ha consolidado como un motor estratégico de crecimiento para BBVA CIB, representando más del 35% de los ingresos y con un crecimiento interanual superior al 30%.

La apertura de la sucursal de BBVA en ADGM, pendiente de aprobación regulatoria definitiva, reforzará la capacidad del banco para conectar a sus clientes de Oriente Medio con oportunidades en toda su red internacional, especialmente en Europa, América, México o Turquía.