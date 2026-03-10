BBVA asegura que aglomera "toda la reinversión de las empresas en Venezuela", al ser el único banco privado

Archivo - El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha puesto en valor que aglomera "toda la reinversión de las empresas en Venezuela", al tratarse del único banco privado que opera en el país.

"Hemos tenido éxito operando en Venezuela: hace unos meses nos dimos cuenta de que la situación (política) podía cambiar, esperábamos que a mejor, y como único banco privado que operaba en el país, pues literalmente todas las empresas americanas y del mundo que tienen previsto reinvertir en el país están hablando con nosotros", ha aseverado el responsable global de Sostenibilidad y de Banca Corporativa y de Inversión (CIB), Javier Rodriguez.

Durante la conferencia de 'Strategic Talks' de la entidad financiera de este martes, Rodríguez ha revelado que la semana pasada BBVA realizó un 'roadshow' en el que visitó a las empresas petroleras y de servicios energéticos más importantes en Houston que están "interesadas en las posibilidades de invertir en Venezuela".

En este sentido, el responsable de responsable global de Sostenibilidad y CIB del banco ha garantizado que acompañarán con cautela a las compañías hasta que se sientan cómodas para invertir en el país. Así, Rodríguez ha adelantado que, en los próximos años esperan "generar mucho negocio para los clientes en la región", aunque descarta precisar en que plazo de tiempo.

En el resto de Latinoamérica, desde México hasta Argentina y Chile, BBVA reconoce que, al ser ahora "una de las regiones relativamente más tranquilas del mundo", existe "un interés creciente de los grandes inversores internacionales" por la zona.

"Están invirtiendo más que en la última década en la región, pero no es nada uniforme. Hay mucha diversidad de situaciones según los países, como sabemos por nuestra presencia en Latinoamérica", ha señalado Rodríguez.

Al mismo tiempo, el directivo de BBVA ha destacado el papel de la entidad financiera en la región: "En Colombia y en México somos el banco líder con muchísima diferencia, en Argentina el banco privado más grande y el único que hay en Venezuela o Uruguay, entre otros".