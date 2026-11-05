BBVA coloca 1.952 millones de euros en bonos sénior en su décima emisión de deuda de este año

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MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha cerrado la colocación de 2.050 millones de dólares (unos 1.952 millones de euros al cambio actual) de un bono sénior no preferente estructurado en tres tramos: dos a tipo fijo a 3 y 10 años, y un tramo a tipo flotante a 3 años, según ha informado la entidad bancaria. La operación ha registrado una demanda que ha superado la oferta en casi cinco veces.

En concreto, del primer tramo a tipo fijo con vencimiento en 2029, la entidad ha colocado 750 millones de dólares (aproximadamente 714 millones de euros).

El segundo tramo, también con vencimiento en 2029 pero referenciado a un tipo de interés flotante ligado al índice SOFR, ha alcanzado un importe de 300 millones de dólares (cerca de 286 millones de euros).

Por su parte, el tercer tramo, con vencimiento a 10 años y cupón fijo, se ha cerrado con 1.000 millones de dólares (alrededor de 952 millones de euros).

Los tramos emitidos con tipo de interés fijo han cerrado con un rendimiento medio situado 27 puntos básicos por debajo del precio de salida. La colocación ha estado coordinada por el propio BBVA junto a Crédit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Mizuho y UBS.

Esta operación representa un adelanto del plan de financiación del Grupo BBVA para 2027 y tiene como finalidad reforzar el colchón de pasivos elegibles de la entidad para el cumplimiento del requerimiento MREL.

DÉCIMA EMISIÓN DE DEUDA EN EL EJERCICIO

Con esta operación, el grupo bancario alcanza su décima emisión de deuda en lo que va de ejercicio.

El calendario de emisiones arrancó en enero con la colocación de 2.000 millones de euros en una emisión sénior no preferente (SNP) de doble tramo, la mayor en euros de la entidad en las últimas dos décadas.

En febrero, colocó 2.500 millones de dólares (unos 2.381 millones de euros) en deuda sénior no preferente, la cifra más elevada de su historia en dicha moneda.

Posteriormente, en abril, el banco captó 2.250 millones de dólares (unos 2.143 millones de euros) mediante una emisión de doble tramo que combinó 1.250 millones de dólares (1.190 millones de euros) en formato SNP y 1.000 millones de dólares (952 millones de euros) en instrumentos de capital Additional Tier 1 (AT1).

En junio, BBVA realizó dos operaciones: una emisión verde sénior no preferente por 1.250 millones de euros y otra de cédulas hipotecarias de doble tramo por 2.250 millones de euros, la primera de esta tipología desde 2023.

En agosto, continuó la actividad en el mercado de capitales con la colocación de 2.300 millones de dólares (alrededor de 2.190 millones de euros) en tres tramos.

Ya en septiembre, la entidad adjudicó 1.250 millones de euros en un bono verde sénior preferente y 600 millones de libras esterlinas (unos 719 millones de euros) en un bono sénior no preferente.

Finalmente, el pasado 3 de noviembre, el grupo cerró la emisión de 390 millones de francos suizos (en torno a 417 millones de euros) a través de un bono verde sénior preferente estructurado en dos tramos.