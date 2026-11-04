Afectada la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona debido al robo de cable

Archivo - Trenes en las vías, en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se encuentra afectada debido a una incidencia en la infraestructura ferroviaria por robo de cable entre los municipios de Guallar (Aragón) y Plasencia de Jalón (Zaragoza).

Así lo ha publicado el canal oficial de información de tráfico de Renfe Viajeros a través de su cuenta en la red social 'X' esta mañana en torno a las 9.30 horas.

Ya este pasado martes por la noche, casi rozando la medianoche, Renfe informó, a través del mismo canal, de que, debido a un robo de cable entre las mencionadas localidades aragonesas se estaban registrando retrasos en trenes de la línea de ancho estándar Madrid-Barcelona.