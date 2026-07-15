BBVA incorpora la identificación con huella o reconocimiento facial de los clientes en llamadas con el banco

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MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha incorporado en España la identificación mediante el sistema de biometría que el cliente haya registrado en su dispositivo como alternativa al uso de dos posiciones de la clave de acceso en las llamadas telefónicas con el banco.

La medida permite a los clientes identificarse utilizando la huella dactilar o el reconocimiento facial configurados en su dispositivo móvil, dentro del sistema de autenticación de la aplicación BBVA, sin que el banco tenga acceso a sus datos biométricos, tal y como ha precisado la entidad financiera.

Con esta nueva funcionalidad, la firma busca impulsar un modelo de autenticación que combina "facilidad de uso con los más altos estándares de seguridad", al tiempo que ofrece una experiencia homogénea en todos sus canales.

En concreto, cuando un cliente contacte con Línea BBVA y sea necesario verificar su identidad para realizar una operativa, recibirá una notificación 'push' en la aplicación BBVA. Seguido, el usuario tendrá que validarla mediante la huella dactilar o el reconocimiento facial configurados en su dispositivo para que el agente pueda continuar con la gestión.

No obstante, el banco vasco ha reconocido que se trata de una medida voluntaria y alternativa, ya que el cliente puede seguir identificándose mediante el procedimiento habitual.

"Queremos que nuestros clientes puedan identificarse y operar de forma sencilla, sabiendo que cuentan con las tecnologías de seguridad más avanzadas. Incorporar la biometría a la identificación en las llamadas es un paso más para seguir ofreciendo una experiencia cada vez más ágil y segura", ha concluido el responsable de Canal Digital de BBVA en España, Raúl Navarrete.