BBVA lanza una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo, a 3 y 10 años

Archivo - Fachada de la sede de BBVA, a 26 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha salido al mercado este miércoles para colocar una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo, con vencimiento a tres y diez años, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
El primer tramo, con vencimiento en 2029, ha salido con un precio de Euríbor a tres meses más 85 puntos básicos. El segundo, con vencimiento en 2036, tiene un precio de salida de 'mid swap' más 125 puntos básicos.
Esta emisión forma parte del plan de financiación del Grupo BBVA para 2026. Las entidades colocadoras son BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale y UniCredit.