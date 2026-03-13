BBVA nombra a Pedro González director de la oficina del CEO

Archivo - Sede del BBVA en Madrid, a 3 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha decidido nombrar a Pedro González director de la oficina del CEO, en sustitución de Daniel Calvo, que ha pasado a ser responsable de la división de Banca de Inversión y Corporativa en Reino Unido, según reflejan los perfiles públicos en la red social LinkedIn de ambos directivos.

González lleva más de dos décadas ligado a BBVA. Anteriormente era responsable global de Estrategia, Rendimiento y Desarrollo de Soluciones para Clientes Minoristas. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes cargos de responsables respecto a estrategia y coordinación.

La carrera de Daniel Calvo es similar. Antes de ser responsable de la oficina del CEO, cargo que asumió en 2022, fue responsable de Estrategia y Finanzas en la división de Banca de Inversión. Previamente, trabajó una década en puestos de planificación y estrategia dentro de BBVA.

González es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Deusto, posteriormente cursó un máster del mismo ramo por la escuela de negocios IE y cuenta con programas de formación del IESE, de la escuela de negocios MIT Sloan y de la escuela de negocios de Stanford.

Calvo es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. También cursó un programa superior en Dirección y Gestión de Empresas Inmobiliarias por la escuela de negocios IE.