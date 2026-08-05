BBVA ofrece a sus clientes empresas una solución para gestionar su tesorería global

Archivo - Sede del BBVA en Madrid, a 3 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha incorporado una nueva herramienta en su plataforma global de empresas, llamada BBVA Pilot, para gestionar mejor su tesorería, según ha anunciado en un comunicado.

El servicio incluye mejoras en la gestión de cuentas y pagos, nuevas alertas y herramientas de seguimiento, así como el despliegue progresivo de Softoken, la solución de autenticación móvil de BBVA para autorizar operaciones. Estas novedades se completan con nuevas capacidades de análisis que permiten a las empresas gestionar su tesorería global con mayor agilidad, eficiencia y control.

La plataforma incorpora una nueva experiencia de usuario con una navegación más intuitiva, una organización más clara de la información y un diseño que facilita el acceso a las funcionalidades más utilizadas. El objetivo es reducir la complejidad de la operativa diaria y permitir que las empresas encuentren la información que necesitan de forma más rápida y sencilla.