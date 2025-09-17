BBVA permitirá recibir transferencias instantáneas desde fuera de la eurozona

Archivo - Logo de BBVA en 'La Vela', sede el banco en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

BBVA permitirá a las entidades financieras de fuera de la zona euro emitir pagos hacia España con carácter instantáneo, la misma opción que ya tienen las transferencias nacionales, según ha indicado el banco este miércoles en un comunicado.

El sistema se articula a través de una funcionalidad del sistema de pagos Iberpay, procesando de forma inmediata las órdenes de pagos hacia España. No se ha necesitado un desarrollo técnico adicional, ya que BBVA adapta automáticamente la orden de pago recibida al estándar de Iberpay y la liquida de forma inmediata.

El sistema permite al banco emisor elegir qué pagos canaliza de forma inmediata "facilitando así la optimización tanto de costes como de liquidez", ha explicado BBVA.

"Esta nueva capacidad mejora significativamente la operativa de los bancos emisores y permite a los beneficiarios recibir los fondos de forma inmediata, lo que contribuye a optimizar la gestión de tesorería de las empresas y a mejorar la experiencia de usuario de los particulares", ha enfatizado el banco.