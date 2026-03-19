El BCE mantiene tipos ante la incertidumbre por el impacto del conflicto en Oriente Próximo

Archivo - 05 February 2026, Hesse, Frankfurt_Main: Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB), speaks at the press conference after the ECB Governing Council meeting. Photo: Florian Wiegand/dpa - Florian Wiegand/dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener sin cambios los tipos de interés ante la incertidumbre sobre el impacto en la inflación del conflicto en Oriente Próximo, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

"La guerra en Oriente Próximo ha creado riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico, que hacen que las perspectivas sean mucho más inciertas", destaca el BCE en su comunicado.

De este modo, tal y como daban por descontado los mercados, el BCE ha optado por seguir a la espera después de detener en junio de 2025 el ciclo de flexibilización, que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

La tasa de inflación interanual de la eurozona se situó el pasado mes de febrero, antes del ataque a Irán por Estados Unidos e Israel, en el 1,9%, acelerándose dos décimas respecto del dato del 1,7% de enero de 2026.