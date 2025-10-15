Bestinver vendió sus acciones de Sabadell en el mercado antes del plazo de aceptación de la OPA

Archivo - (Foto de ARCHIVO) El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (d), y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (i), - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

La firma mantiene posición en BBVA por perspectivas a medio plazo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bestinver, gestora de inversión enmarcada en el grupo Acciona, ha desvelado este miércoles en un encuentro con los medios que vendió sus títulos del Banco Sabadell en el mercado antes del pasado viernes, fecha en la que concluía el plazo de aceptación de la OPA hostil lanzada por el BBVA.

Así lo ha indicado el especialista en renta variable ibérica, Ricardo Seixas, para seguidamente explicar que no les salía a cuentas la incertidumbre que se abre ahora ni esperar a una posible segunda OPA en efectivo, ya que en este escenario no esperarían una gran mejora en el precio: "Decidimos que no nos compensaba", ha aseverado.

Con todo, el gestor sí ha indicado que su fondo mantiene posiciones en el BBVA por las mejores perspectivas a medio y largo plazo y que, precisamente, han reforzado esta posición con la liquidez obtenida en la venta de los títulos del banco vallesano.

En ese sentido, Seixas ha englobado que el escenario más probable consiste en que el BBVA conseguirá hacerse en esta primera OPA con el 35-40% del Sabadell: "Muy cerca o ya con capacidad de, en una junta, definir los mandos. Y entonces, ya empezar a trabajar para dentro de tres años fusionar y tener las sinergias", ha explicado.

En un plano más amplio, el directivo también ha comentado que merece la pena seguir mirando "muy de cerca" al sector bancario en su conjunto, pese a las fuertes subidas de los últimos años, ya que las métricas lo justifican.