Bit2Me incorpora como director de operaciones a Pablo Campos, ex-CEO del área digital de MasterChef

Archivo - El director de operaciones de Bit2Me, Pablo Campos (izquierda), y el co consejero delegado de la compañía, Andrei Manuel. - BIT2ME - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'exchange' español de criptomonedas Bit2Me ha fichado como director de operaciones a Pablo Campos, ex consejero delegado de MasterChef World, la división digital del popular concurso gastronómico televisivo, según ha anunciado en un comunicado.

Campos ocupó este cargo en MasterChef World entre 2024 y 2025. Con anterioridad fue responsable de Investigación con especialización en datos e IA para Atlanttic Research Center, así como consejero delegado y cofundador de Onira Research.

El nuevo directivo de Bit2Me también acumula experiencia en Xesol Innovation, VMS, Stellantis, Google, Telefónica o Jazztel.

Por otro lado, el 'exchange' también ha decidido modificar su estructura directiva y pasar a tener dos co consejeros delegados. A Leif Ferreira se une Andrei Manuel como co consejero delegado, que abandona el cargo de director de operaciones, que pasa a ocupar Campos. Andrei Manuel centrará su labor en la estrategia corporativa y la expansión de negocio a nivel global.

Asimismo, la compañía ha decidido modificar su estructura accionarial hacia un "consejo estratégico" respaldado por Telefónica, Unicaja, Inveready, Tether e Invescorp, actuales accionistas de la empresa.

"Además, estamos en proceso de incorporar un nuevo fondo de inversión de magnitud comparable a Tether. Este avance marca un hito en la evolución de Bit2Me y fortalece significativamente nuestro respaldo financiero e institucional, brindando mayor solidez y confianza a clientes e inversores", ha apostillado Andrei Manuel.