Bitpanda entra en Asia-Pacífico y nombra a Jessica Wu como responsable de esta región

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de criptomonedas Bitpanda, a través su filial de infraestructura Bitpanda Technology Solutions (BTS), ha anunciado su expansión en Asia-Pacífico (APAC), y ha nombrado a Jessica Wu como responsable en esta área geográfica, con el objetivo de acelerar la adopción institucional de activos digitales en la región, ha informado este miércoles la compañía.

Tras consolidar su posición en Europa y Emiratos Árabes Unidos y después de llegar a Latinoamérica este mismo año, BTS entra ahora en APAC ante el "creciente interés institucional de la región por soluciones digitales reguladas y de confianza".

Nadeem Ladki, director global de BTS, ha subrayado que la región de Asia-Pacífico representa un paso clave en el crecimiento global de la compañía. "El liderazgo de Jessica nos permitirá ofrecer la misma infraestructura confiable y regulada que está impulsando nuestro éxito en Europa, Emiratos y Latinoamérica", ha añadido.

Jessica Wu asumirá la responsabilidad de definir las prioridades operativas en la región, consolidar las alianzas con actores clave del ecosistema y facilitar la adopción institucional de activos tokenizados y de soluciones de infraestructura digital en la región.

"Su incorporación refleja el compromiso estratégico a largo plazo de BTS con este mercado, uno de los hubs más dinámicos del mundo en innovación digital", apunta Bitpanda.

Para Jessica Wu, responsable de BTS para Asia-Pacífico, APAC es un referente en innovación de activos digitales. "Nuestro objetivo es ofrecer a las instituciones la tecnología y la confianza regulatoria necesaria para escalar de forma segura y efectiva", ha destacado.

A lo largo de su trayectoria, Wu ha trabajado en iniciativas transfronterizas de activos digitales, alianzas estratégicas y proyectos de expansión para instituciones financieras y 'fintechs' de alto crecimiento.