Boerse Stuttgart Digital, especializada en infraestructuras para criptos, desembarca en España

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Boerse Stuttgart Digital, unidad de negocio especializada en infraestructuras para criptomonedas y activos digitales, ha anunciado este martes la apertura de su nueva oficina en Madrid, marcando así su desembarco oficial en el mercado español y el que ya venía operando en colaboración con entidades locales.

A través de un comunicado, la entidad ha afirmado que este movimiento representa un paso más en su estrategia de expansión europea y refuerza su compromiso con el sur del continente, tanto en apoyo a sus clientes locales como a su desarrollo regional.

"Esta llegada responde al creciente interés de las entidades financieras españolas por trabajar con un socio regulado, seguro y con experiencia comprobada en el ecosistema 'cripto'", ha asegurado.

Ligado a esto, ha subrayado que en los últimos meses numerosas entidades financieras en España han avanzado significativamente en la preparación de ofertas relacionadas con criptoactivos, impulsadas por la entrada en vigor de la regulación europea MiCAR.

La compañía ofrece soluciones reguladas modulares para 'trading', corretaje y custodia de activos digitales, permitiendo a bancos, brókers y gestores de activos ofrecer a sus clientes una experiencia adecuada al marco normativo.

La nueva oficina de Madrid estará liderada por Joaquín Sastre en calidad de 'managing director' de España, 'chief revenue officer' y responsable del negocio institucional de Boerse Stuttgart Digital en toda Europa, en tanto que contará con un equipo propio que ya venía trabajando en el mercado español.

"España es un mercado clave en nuestra estrategia de crecimiento internacional", ha aseverado el propio Sastre.

"Con la llegada de MiCAR y una regulación más armonizada en Europa, vemos una oportunidad clara para acompañar a las instituciones financieras españolas en su transformación hacia los activos digitales, que suponen la mayor innovación en la industria de las últimas décadas, y que son un paso inevitable para estas entidades globales, las cuales tendrán que transicionar a productos digitales", ha añadido.