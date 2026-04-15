Brasil lanzará bonos soberanos por 5.000 millones en su primera emisión denominada en euros desde 2014

Archivo - Cristo del Corcovado, situado en Río de Janeiro (Brasil). - KAZUO OKUBO/EMBRATUR - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Brasil pondrá en circulación bonos soberanos por valor de 5.000 millones de euros en tres tramos con sendos plazos de amortización fijados en 2030, 2033 y 2036, en lo que será la primera emisión del país denominada en euros desde 2014.

Los bonos a cuatro, siete y diez años se lanzarían con una rentabilidad de 145, 210 y 255 puntos básicos, respectivamente, sobre el 'midswap'. BBVA, BNP Paribas, BofA Securities y UBS gestionarán la colocación, según ha adelantado 'Bloomberg'.

El Tesoro Público de Brasil pretende salir a los mercados de deuda mundiales para diversificar sus fuentes de financiación. Así, lanzará pagarés no solo en dólares estadounidenses, sino también en euros y en yuanes chinos, en el marco de un proceso más amplio de 'desdolarización'.

El propio ministro de Hacienda brasileño, Dario Dulligan, ha explicado que la nación latinoamericana aspira a acceder a mercados alternativos para crear curvas de rendimiento e impulsar la internacionalización de su deuda pública.