EEUU lanzará el 20 de abril el sistema para reembolsar más de 140.000 millones en aranceles ilegales

Archivo - Porta contenedores en el Puerto de Huelva, A 21 de mayo de 2025 en Huelva, Andalucía (España). El Puerto de Huelva ha acogido el ejercicio de seguridad marítima Marsec-25, organizado por la Armada en colaboración con la Guardia Civil. La maniobr - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha confirmado el lanzamiento el próximo 20 de abril de la primera fase de la herramienta que permitirá procesar electrónicamente las solicitudes de reembolso de los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo de EEUU y cuyo monto ascendería a unos 166.000 millones de dólares (140.841 millones de euros).

"Al 14 de abril de 2026, la CBP ha completado el desarrollo principal de todos los componentes y funcionalidades de la Fase 1", ha confirmado Brandon Lord, director ejecutivo de la autoridad aduanera estadounidense en una declaración ante el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU.

CBP planea implementar el sistema mediante un desarrollo por fases, por lo que se irán añadiendo funcionalidades adicionales en fases posteriores para abordar los escenarios más complejos. En esta primera fase se tramitarán ciertas declaraciones pendientes de liquidación y a ciertas declaraciones dentro de los 80 días posteriores a su liquidación.

Según ha explicado la autoridad aduanera, la nueva herramienta está diseñada para consolidar los reembolsos de aranceles de la IEEPA, incluidos los intereses, en lugar de procesarlos individualmente.

Para solicitar el reembolso de los aranceles IEEPA, los importadores registrados (IOR) y los agentes de aduanas autorizados deberán tener una cuenta activa en el Portal ACE que los beneficiarios del reembolso deben usar para proporcionar la información bancaria necesaria para el reembolso.

A principios del pasado mes de marzo, Brandon Lord indicó que más de 330.000 importadores habían realizado un total de más de 53 millones de entradas en las que depositaron o pagaron aranceles de conformidad con la IEEPA, cuyo monto total ascendía a aproximadamente 166.000 millones de dólares.

Hasta el pasado 9 de abril, 56.497 importadores registrados habían completado el proceso para recibir reembolsos electrónicos por todas sus declaraciones IEEPA. El monto principal de los pagos y/o depósitos de derechos de aduana IEEPA para estas declaraciones asciende a aproximadamente 127.000 millones de dólares (107.752 millones de euros).