Bruselas aprueba la revisión del plan de recuperación español con cambios vinculados al cuarto pago

BRUSELAS, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aprobado este martes la solicitud de revisión del plan de recuperación de España, que incluye cambios técnicos específicos pertinentes para la evaluación del cuarto desembolso, de más de 10.000 millones de euros, cuya valoración llegará el 20 de mayo.

El Gobierno presentó esta solicitud a la Comisión el pasado 19 de marzo con una serie de ajustes de carácter técnico que siguen la revisión integral del plan español aprobado por el Consejo el 17 de octubre de 2023.

Un portavoz de la Comisión ha explicado que Bruselas considera que las enmiendas están justificadas porque los cambios propuestos por el Gobierno se basan en circunstancias objetivas.

La mayoría de cambios, que afectan a un total de 18 hitos y objetivos, responden a mejores alternativas de aplicación del plan para alcanzar la ambición original de la medida respectiva. En concreto, se trata de medidas relacionadas con la promoción de energías renovables, la digitalización o los subsidios para proyectos estratégicos en la cadena de valor de los coches eléctricos o de los productos agroalimentarios.

También se introducirán modificaciones relacionadas con la necesidad de aclarar la redacción de 15 hitos y objetivos y los indicadores utilizados para su evaluación, a fin de aclarar su cumplimiento "satisfactorio" sin una modificación de la ambición del plan.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ya recordó en rueda de prensa el pasado 14 de marzo que se modificarían algunos de los hitos y objetivos que tienen que ver con inversiones en redes de transporte.

Así, para facilitar la labor de certificación y reducir la carga administrativa, los hitos que antes se medían, por ejemplo, en número de millones de euros adjudicados, ahora pasarán a medirse en términos de número de contratos adjudicados, de tal forma que sea más fácil certificar el cumplimiento de estos hitos.

La evaluación de la Comisión también señala que España ha explicado que la reforma prevista del marco regulador para el fomento de la generación renovable ya no es realizable debido a la insuficiente demanda por la reciente evolución del mercado eléctrico.

Además, se han corregido errores administrativos y se han introducido cambios para garantizar la coherencia del plan y agilizar su posterior evaluación por parte de la Comisión.

Fuentes de la Comisión han explicado que, en este contexto, se han identificado una serie de hitos y objetivos en la cuarta solicitud de pago para los que, por una parte, se necesita más tiempo de evaluación y para los que, por otra, se necesitaban ajustes específicos para finalizar la evaluación de la solicitud de pago.

Este desembolso, añaden, incluye 61 hitos y objetivos, algunos de ellos de "gran complejidad técnica", lo que requiere de un análisis "exhaustivo", razón por la que se acordó extender dos meses la revisión del cuarto pago.

No obstante, recuerdan también que las modificaciones no reducen la eficacia ni el nivel de ambición de los compromisos del plan y que estas revisiones no son inusuales y ya se han acordado para otros Estados miembros como Alemania el pasado mes de febrero o Italia a principios de marzo.