CaixaBank completa una transacción transfronteriza utilizando depósitos y reservas tokenizados

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha completado "con éxito" una transacción de pagos transfronterizos en euros utilizando depósitos tokenizados y reservas tokenizadas de bancos centrales, en el marco del Proyecto Agorá, informa en un comunicado este viernes.

La operación forma parte de la fase de pruebas de valor real del proyecto, que tiene el objetivo de explorar el futuro de los pagos transfronterizos mayoristas mediante la tokenización e investigar cómo puede mejorar la banca de corresponsales mediante la integración de dinero de bancos comerciales y bancos centrales en plataformas interoperables.

En concreto, CaixaBank recibió una transferencia de 10.000 euros enviada desde cuenta del Lloyds Banking Group en Deutsche Bank, con reservas tokenizadas en el Eurosistema a través de Banque de France.

De este modo, se ha demostrado un caso práctico de uso para la gestión de liquidez de los bancos, "demostrando que la tokenización puede mejorar los pagos mayoristas internacionales".

"Esta operación exitosa demuestra el potencial de los depósitos tokenizados y el dinero tokenizado de los bancos centrales para mejorar la eficiencia, la transparencia y la resiliencia de los pagos transfronterizos", ha explicado la entidad.