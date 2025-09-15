CaixaBank se ofrece de nuevo a recomprar un 'CoCo' de 1.250 millones

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado una nueva oferta de recompra destinada a los tenedores de unas participaciones preferentes contingentemente convertibles ('CoCo', en la jerga financiera) que emitió en 2018 por 1.250 millones de euros, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los 'CoCo' cuentan como capital de nivel 1 adicional (AT1, por sus siglas en inglés), tiene un carácter perpetuo y se enmarcan dentro del los colchones de capital que deben mantener las instituciones bancarias.

Ya en enero, CaixaBank lanzó una primera oferta de recompra de este instrumento, a la que acudieron tenedores del bono por un valor de 835,6 millones de euros. La oferta anunciad este lunes está dirigida al resto de participaciones en circulación, por un total de 414,4 millones de euros.

El precio de compra ofertado es de un 101,2%, es decir, un 1,2% por encima del nominal que se invirtió en los bonos. La oferta de recompra comienza este mismo lunes y terminará el 22 de septiembre.

CaixaBank ha anunciado su intención de emitir un nuevo 'CoCo', aunque esto está sujeto a condiciones de mercado. Los inversores del papel actual que deseen suscribir la nueva emisión recibirán prioridad en la colocación.