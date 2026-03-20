CaixaBank, Santander, Singular, Sabadell y Deutsche, premiados por su Banca Privada en España por 'Euromoney'

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MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las entidades CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell y Deutsche Bank han sido premiadas por sus negocios de Banca Privada en España, según los galardones que entrega anualmente la revista 'Euromoney'.

En concreto, CaixaBank ha sido nombrado mejor banco privado en España y mejor banco para gestión discrecional de carteras; Deutsche Bank, mejor banco privado internacional y mejor banco para financiación inmobiliaria; Singular Bank, como mejor banco para planificar sucesiones; Sabadell como mejor banco por servicio a clientes y mejor banco para sostenibilidad; y Santander, mejor banco para ultrarricos, mejor banco para servicios de 'family offices' y mejor banco para inversiones alternativas.

A nivel global, la publicación ha premiado a Santander como mejor banco para ricos, galardón que también comparte en Europa. En los premios regionales del Viejo Continente también se ha alzado como mejor banco para inversiones alternativas, mientras que en Latinoamérica se ha coronado como el mejor banco privado internacional y mejor banco para productos estructurados.

Respecto al resto de países, en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y México ha sido premiado Santander como mejor banco privado internacional. En Brasil, además, ha sido premiado como mejor banco de sostenibilidad. Mientras tanto, en Polonia ha sido premiado como mejor banco internacional.

En Perú, el mejor banco privado internacional ha sido BBVA, mientras que en Portugal, Bankinter ha sido elegido el mejor en la misma categoría, para inversiones alternativas y para soluciones digitales. En el país luso también ha sido galardonado BPI como mejor banco para ricos y para planificar sucesiones.