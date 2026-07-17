CECA pide que el informe de la UE sobre competitividad bancaria conlleve medidas para reducir la fragmentación

El director general de CECA, Antonio Romero. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha valorado positivamente el informe sobre competitividad presentado este viernes por la Comisión Europea, al considerar que evidencia que las instituciones comunitarias "han tomado conciencia" de la necesidad de impulsar la competitividad de la economía de la Unión Europea.

No obstante, la patronal de las cajas de ahorros ha reclamado que las conclusiones del documento se traduzcan en un paquete de reformas que permita, por un lado, reducir la fragmentación del mercado bancario europeo y, por otro, simplificar el actual marco regulatorio y supervisor.

En este sentido, CECA ha defendido que la Unión Europea debe aprovechar este momento para adoptar medidas "ambiciosas" y avanzar hacia una cultura regulatoria y supervisora que sea capaz de compatibilizar la estabilidad financiera con la competitividad del sector bancario.

Asimismo, la organización ha anunciado que, junto con la Federación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (ESBG, por sus siglas en inglés), participará en el debate abierto por la Comisión Europea mediante la presentación de propuestas concretas dirigidas a reforzar el papel de las entidades financieras.

Según ha explicado, el objetivo de estas iniciativas será facilitar que los bancos continúen desempeñando su función de financiación de familias y empresas y contribuyan al crecimiento económico y al bienestar de la sociedad.