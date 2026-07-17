Puente destaca la "fructífera relación" entre España y Arabia en la inauguración de la nueva línea aérea Madrid-Riad

Oscar Puente junto a Enrique Cerezo durante el acto de inauguración de la nueva línea aérea de Riyadh Air. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado la "fructífera relación" entre España y Arabia Saudí en el acto de inauguración de la nueva conexión aérea entre Madrid y Riad, que operará la aerolínea estatal saudí, Riyadh Air, según ha trasladado el Ministerio.

El ministro ha celebrado "esta nueva conexión" como consecuencia de las buenas relaciones que mantienen ambos países "desde hace años": "Ha pasado de estar basada en el diálogo institucional a materializarse en proyectos concretos, inversiones y nuevas oportunidades para ambos países", ha añadido Puente durante el acto celebrado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

En este sentido, ha mencionado la "importante inversión" y participación de empresas españolas en la conexión ferroviaria del reino saudí, mencionando el proyecto de alta velocidad 'Haramain', que conecta las ciudades de La Meca y Medina.

En el acto ha presentado la nueva ruta entre Riad y Madrid que entra en funcionamiento este viernes y que cuenta con cuatro conexiones a la semana, siendo esta nueva inauguración parte del proceso de expansión de la aerolínea en Europa.