El CEO de BBVA insiste en que si la OPA por Sabadell no sale con los términos actuales, se retirarán

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha recalcado la intención del banco de retirarse en caso de que la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell no prospere en los términos actuales.

"Como hemos dicho muchas veces, es una transacción muy clara, con mucho valor. Creemos que tiene que producirse, que debería producirse, pero si eso no sucede, también está bien", ha indicado en una conferencia organizada por Barclays.

"Si no sucede en estos términos, estamos muy felices de retirarnos y centrarnos en nuestro propio plan en solitario y ejecutarlo", ha subrayado el consejero delegado de BBVA.

Genç ha recordado que la transacción tiene mucho sentido económico por ser consolidación a nivel nacional. "La consolidación doméstica es muy relevante en una industria en la que los costes están subiendo, sobre todo en un área donde son mayoritariamente costes fijos, como es tecnología", ha remachado.

En este sentido, Genç ha recordado los objetivos a largo plazo (2025-2028) de BBVA, unas estimaciones sin integrar Banco Sabadell. Por un lado, prevé alcanzar un 22% de rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) promedio en estos cuatro años. El CEO ha apuntado a que el banco ha generado valor para sus accionistas en los últimos 15 años y prevé un retorno sobre capital tangible, incluyendo dividendos, de entre el 15% y el 20% en tasa anual compuesta.

También ha recordado que la jerarquía de asignación de capital de BBVA prioriza el crecimiento orgánico. Por detrás se situarían las recompras de acciones y, en tercer lugar, las fusiones y adquisiciones, sobre todo en ámbito doméstico.