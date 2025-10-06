El CEO de Unicaja confía en el plan estratégico de la entidad para seguir diversificando negocio

Archivo - El consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, interviene durante la presentación del Proyecto CREA. A 12 de febrero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, ha defendido el plan estratégico en el que está inmersa la entidad como vía para diversificar el negocio y seguir creciendo.

"Nuestro modelo de negocio tiene espacio y recorrido, sobre todo en términos de cuota de mercado en algunos segmentos, para seguir creciendo", ha dicho Rubiales durante su intervención en el 'XVI Encuentro Financiero', organizado por Expansión y KPMG.

"Solo estamos en el primer periodo de este nuevo ciclo estratégico. Creo que podemos sentirnos satisfechos de cómo vamos, pero hay que ser conscientes de que tenemos muchos retos y desafíos por delante (...). Nos quedan muchas cosas por hacer", ha afirmado.

El CEO del banco andaluz ha enfatizado en que el modelo de negocio de la entidad "tiene sentido" por su cercanía con el territorio. También ha defendido la capacidad de Unicaja de mejorar parámetros financieros, rentabilidad o remuneración al accionista.

Rubiales ha evitado pronunciar una opinión sobre la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, pero sí ha detallado que un proceso tan largo "no es bueno para la salud de nadie", ni siquiera para el propio sistema.

El ejecutivo también ha evitado valorar si Unicaja podría ser objetivo de un proceso de adquisición por otra entidad. "En el caso de Unicaja trabajamos con un único plan en la mesa, que es seguir siendo una entidad independiente y seguir generando valor para los accionistas", ha dicho.