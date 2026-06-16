La CNMC abre un procedimiento sancionador a los seis bancos del Ibex por posibles prácticas anticompetitivas

Archivo - La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández Vicién. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.

En concreto, el organismo ha explicado que se investiga la realización, por algunos de los directivos de estas entidades, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

En este sentido, la CNMC ha argumentado que tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores.

Así, la institución ha avanzado que se ha abierto ahora un periodo máximo de 24 meses para la instrucción y resolución del procedimiento, aunque ha matizado que la incoación de este expediente "no prejuzga el resultado final de la investigación".