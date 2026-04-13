La CNMV alerta de 13 entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión

Archivo - CNMV, fachada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre 13 entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.

En concreto, ha avisado de Business Management Values Investments S.L., Solvency Digital Market ('solvencydigitalmarkets.live/'), World Wide Tradelink ('wwtradelink.com/'), Viforex/Fx Trada ('platform.viforex.com viforex.com'), Spot +15 Danrex ('spot15xdanrex.org/ spot15xdanrex.es/ spot15-xdanrex.com'), Nexamarkets Coinftx ('nexamarkets.es').

Además, el supervisor bursátil ha alertado de las webs promocionadas en grupos de Whatsapp tfclm.com y view.rentecpro.com., así como de las denominaciones comerciales que operan a través de enlaces a diferentes páginas web Capiturex, Cofrero Ganancoz y Brimax Edge.

Por último, la institución también ha advertido de Ever Ia ('ever-ia.com'), que actúa de 'clon' de Ever Capital Investments S.V/S.A, y de Interactive Brokers Group ('interactivebrokersgroup.com/'), que opera como un clon de Interactive Brokers Ireland Limited.

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

Asimismo, recuerda que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' y la de los supervisores internacionales pueden ser consultadas a través de su página web.

El organismo tiene habilitado un número de teléfono de atención, el 900 535 015, al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada e invita a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.