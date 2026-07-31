CNMV multa con 80.000 euros a dirigentes de Demium Capital por incumplir medidas sobre conflictos de interés

Archivo - Exterior de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido multar con 80.000 euros al presidente y al consejero delegado de Demium Capital, Santiago Reyna Herrero y Luis Manuel Martínez Fernández, respectivamente, y a dos consejeros de la gestora por incumplir las medidas relacionadas con la gestión correcta de conflictos de interés, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes.

En concreto, el supervisor ha impuesto una multa por importe de 25.000 euros de forma individual a Reyna Herrero y a Martínez Fernández por no respetar la independencia del personal de la compañía y de su matriz, Demium Startups, y por el mantenimiento de un comité de validación de operaciones con poder vinculante.

En paralelo, la CNMV ha multado con 15.000 euros cada uno a Nicolás Gerardi Álvarez y a Borja Diez de Rivera López de Ayala, ambos consejeros de Demium Capital por el mismo motivo.

Esta resolución ha devenido en vía administrativa, siendo susceptible de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Asimismo, el organismo ha impuesto una sanción de amonestación pública a Ginvest Asset Management (AM) por el incumplimiento de los compromisos asumidos para subsanar las deficiencias detectadas en el ámbito de la supervisión e inspección en relación con el control de la actividad de los agentes y la ausencia de actuaciones para la revisión de la política remunerativa de los mismos.