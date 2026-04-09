Colombia exigirá a los fondos de pensiones que inviertan en el país un mínimo del 70% de sus activos

Archivo - Bandera de Colombia en el consulado del país en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia obligará a los fondos de pensiones a invertir un mínimo del 70% de sus activos dentro del país, según se desprende del decreto presidencial emitido este jueves, que persigue aumentar las inversiones en la economía local.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP) contarán con un periodo de transición de cinco años por el que deberán reducir su exposición exterior al 35% en tres años y al 30% en cinco.

Actualmente, según 'Bloomberg', los fondos gestionan más de 170.000 millones de dólares (145.302 millones de euros) en activos, de los que casi la mitad se invierten en el extranjero.

La norma prevé que las AFP presenten ante la Superintendencia Financiera de Colombia un documento técnico que explique las razones jurídicas, técnicas o financieras detrás de un posible incumplimiento del tope.