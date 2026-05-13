Columna Capital adquiere una participación mayoritaria en la firma de servicios farmacéuticos Evidenze

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La firma paneuropea de 'private equity' Columna Capital ha adquirido a Buenavista Equity Partners una participación mayoritaria en la compañía de servicios especializados para la industria farmacéutica Evidenze.

La entidad, con sede operativa en Barcelona y oficinas en Portugal, Italia y Alemania, presta servicio en más de 20 países, incluyendo la gestión de ensayos clínicos y análisis de datos.

Evidenze nació en 2020 con el respaldo de Buenavista Equity Partners a partir de la integración de cuatro empresas complementarias de servicios farmacéuticos y desde entonces ha realizado seis adquisiciones estratégicas, lo que ha permitido extender su presencia en Europa y contar con una red de socios en más de una decena de mercados del continente.

Por el momento no ha trascendido el porcentaje de participación adquirido por parte de Capital Columna. No obstante, los socios fundadores, Pedro Hernández y Albert Gallart mantendrán una participación minoritaria en la compañía y seguirán activamente involucrados en el negocio junto al equipo directivo, "asegurando la continuidad en la estrategia de crecimiento orgánica e inorgánica", tal y como ha detallado la gestora de capital privado en un comunicado.

Con esta operación, Columna Capital se consolida como uno de los inversores internacionales más activos en el país, donde ya cuenta con otras tres participadas.

Además, desde la firma de 'private quity' argumentan que, mediante la compra de parte de Evidence, reafirma su intención de seguir creciendo en España, atraída por la profundidad del tejido empresarial local y, en particular, por la pujanza del hub biomédico de Barcelona, referencia europea en investigación clínica, biotecnología y salud digital.

En concreto, la entidad cuenta con cerca de 400 profesionales en plantilla y presta servicio a más de 270 clientes activos, entre los que se encuentran las diez mayores farmacéuticas del mundo, compañías biotecnológicas y promotores no comerciales.

"Con una sólida trayectoria en la construcción de líderes europeos, aportamos una profunda experiencia en operaciones corporativas transfronterizas y esperamos trabajar estrechamente con los fundadores y el equipo directivo para desarrollar una clara estrategia de creación de valor a través de adquisiciones disciplinadas, crecimiento orgánico y expansión hacia servicios adyacentes con mayor potencial de valor", ha aseverado el director general de Columna Capital, Jaime Bachs.

De su lado, el cofundador de Evidenze, Pedro Hernández, ha explicado que el movimiento les dará "acceso a un importante conjunto de recursos y experiencia, aprovechando el enfoque multidisciplinar del equipo de inversión de Columna".

Y ha añadido: "La nueva estructura accionarial refleja la continuidad estratégica de nuestro proyecto industrial, basado en la innovación, la capacidad de ejecución y la ambición internacional".