Cuerpo defiende que la consulta sobre BBVA-Sabadell no es para responder "OPA sí, OPA no"

Defiende que es un "procedimiento totalmente alineado con la normativa" y que las opiniones podrán hacerse públicas

MADRID/BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha argumentado que la consulta pública que ha abierto el Ministerio sobre la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell no trata sobre si se producirá o no dicha operación.

"No es una consulta 'OPA sí, OPA no'. Es una consulta que pide, precisamente, la afectación de esos criterios de interés general, que es lo que tiene que valorar, precisamente, el Gobierno en esta tercera fase", y ha añadido que la información no será vinculante para el Gobierno.

En declaraciones a la prensa antes de participar en la 40 Reunió Cercle d'Economia en Barcelona, Cuerpo ha explicado que lo que piden es que las partes interesadas "digan si hay algún criterio de interés general distinto al de competencia".

El ministro ha explicado que la consulta tiene la intención de "recabar la información por parte de todos los agentes que puedan verse afectados: ciudadanos, empresarios, organizaciones", y tener toda la información necesaria para hacer una valoración completa sobre si elevar o no la operación al Consejo de Ministros.

Ha defendido que es un "procedimiento totalmente alineado con la normativa" y con los plazos legales establecidos en la Ley de Defensa de la Competencia, y ha citado su artículo 10.4.

Las partes interesadas podrán participar a través de un cuestionario que estará disponible en la web del Ministerio, y podrán "dar su opinión con respecto a estos criterios de interés general y cómo se ven afectados por la operación".

LAS OPINIONES PODRÁN HACERSE PÚBLICAS

Ha añadido que las opiniones que se envíen a través del formulario podrán hacerse públicas para dar un elemento de transparencia al proceso.

Se trata de la primera vez que el Gobierno emplea una consulta pública de este tipo para una operación corporativa de este tipo, aunque es un procedimiento habitual en otro tipo de desarrollos normativos.

A diferencia del proceso que se abrió en la CNMC, donde únicamente podían personarse entidades afectadas por esta operación, la consulta del Ministerio también abarca a ciudadanos particulares y permite que estos (además de asociaciones y organizaciones económicas) puedan expresar sus comentarios u observaciones. Además, como ahora mismo el foco se ha ampliado a cuestiones ajenas a la competencia, se podrán expresar sobre cuestiones relacionadas con el interés general o de otra índole.

En su momento, la CNMC registró 79 solicitudes de personación por parte de asociaciones empresariales, sindicatos o cámaras de comercio. El regulador las rechazó todas con la excepción de la de Banco Sabadell.

El Ministerio tendrá entre el 16 de mayo, que es cuando expira el plazo del formulario, hasta el 27 de mayo para decidir si eleva o no el caso al Consejo de Ministros con las argumentaciones recopiladas.