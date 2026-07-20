David Martínez, el exconsejero de Sabadell que apoyó la OPA de BBVA, vende el 1,5% de su posición en el banco

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Sabadell, David Martínez, quien durante la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA apoyó a la entidad presidida por Carlos Torres en su intento por hacerse con el banco vallesano, ha vendido el 1,558% de la participación que mantenía en el Sabadell, reduciendo su peso en el capital desde el 3,495% hasta el 1,937%, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

La participación del multimillonario mexicano se compone únicamente de derechos de voto atribuidos a las acciones (1,937%), por lo que no mantiene ningún título a través de instrumentos financieros.

Así, tras el ajuste, el inversor pasa a tener en posesión 4,88 millones de acciones, que, a cierre de mercado de este lunes --3,2 euros por título--, supone un valor de más de 15,64 millones de euros.

Martínez fue una de las figuras que más claramente respaldó la operación planteada por BBVA. El exconsejero defendió públicamente que la integración entre ambas entidades podría generar valor para los accionistas, una postura que contrastó con el rechazo mostrado por el consejo de administración de Banco Sabadell, que desde el inicio consideró que tanto la primera como la segunda oferta infravaloraban el potencial de la entidad y no reflejaban su valor real.

El inversor mexicano renunció al cargo de consejero dominical del Sabadell el pasado 27 de noviembre, tras 12 años de participación en el consejo de la entidad catalana y un mes después de trascender el resultado de la operación.

La OPA de BBVA sobre Banco Sabadell fracasó finalmente al ser aceptada solo por el 25,47% de las acciones con derecho a voto.

En total, fue aceptada por 1,27 millones de acciones que representaban un total del 25,33% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la sociedad afectada, y un 25,47% de los derechos a voto de Sabadell, calculado este último porcentaje excluyendo la autocartera de Banco de Sabadell.