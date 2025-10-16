Díaz defiende que la OPA de BBVA a Sabadell "era una mala operación": "Que no siga adelante es una buena noticia"

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a defender este jueves que la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell era "una mala operación" y ha celebrado que haya fracasado: "Que no siga adelante es una buena noticia para el país".

Así se ha pronunciado la vicepresidenta en un mensaje que ha publicado en la red social 'Bluesky', que ha recogido Europa Press, después de que la OPA no saliera adelante al ser aceptada solo por el 25,47% de las acciones con derecho a voto.

Díaz ha recordado que desde el "principio" apuntó que esta OPA "era una mala operación" que tendría "efectos negativos sobre el empleo, agravaba la concentración bancaria, dificultaba la financiación de las pequeñas y medianas empresas y aumentaba la exclusión financiera".

Finalmente, y tras 17 meses desde su anuncio, BBVA no ha conseguido alcanzar el 50% de aceptación. Tampoco el 30% que le abría la posibilidad de renunciar al umbral mínimo de aceptación del 50% y lanzar una segunda OPA en efectivo por el capital que no controlase.

En total, ha sido aceptada por 1,27 millones de acciones que representan un total del 25,33% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la sociedad afectada, y un 25,47% de los derechos a voto de Sabadell, calculado este último porcentaje excluyendo la autocartera de Banco de Sabadell.