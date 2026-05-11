La distribución de dividendos en Europa alcanzó los 57.800 millones en el primer trimestre, un 34% más

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 22 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La distribución de dividendos en Europa --excluido el Reino Unido-- alcanzó los 68.000 millones de dólares (57.774 millones de euros) al cierre del primer trimestre del 2026, lo que supone un incremento del 34% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, según recoge el informe 'Vanguard Global Payout Pulse' correspondiente a los tres primeros meses del ejercicio.

Este crecimiento se concentró en gran medida en el sector sanitario, del que procedieron 7.000 millones de dólares (5.947 millones de euros): "Un pequeño número de empresas farmacéuticas representó la mayor parte del aumento, impulsado por unos dividendos anuales de marzo más elevados en un contexto de sólidos fundamentos", explica el analista sénior de inversiones de Vanguard, João Saraiva.

A nivel mundial, la distribución global de retribuciones al accionista alcanzó un nuevo récord de 421.000 millones de dólares (357.719 millones de euros), un 6,7% por encima del mismo periodo del año anterior.

Del total, casi la mitad procedieron de Norteamérica, donde la cifra se situó en los 205.000 millones de dólares (174.201 millones de euros), un 9% más, debido principalmente a razones estacionales.

Vanguard señala que el aumento en esta región responde a una contribución de 8.300 millones de dólares (7.053 millones de euros) del sector financiero, un 31% más, gracias a la inyección de capital adicional y a la solidez de sus resultados.

"Los aumentos de dividendos y la aceleración de las recompras de acciones se produjeron tras la superación con éxito de las pruebas de resistencia de la Reserva Federal por parte de los bancos estadounidenses", desgrana Saraiva.

Así, del total de dividendos distribuidos en Norteamérica, unos 45.000 millones de dólares (38.246 millones de euros) procedieron de valores financieros.

Estos incrementos compensaron los descensos provocados por los efectos de base en China y los mercados emergentes, en especial en el sector financiero. En concreto, China registró un recorte de 10.000 millones de dólares (8.499 millones de euros) en el reparto de dividendos de entidades financieras como consecuencia de un efecto de calendario, ya que los cuatro mayores bancos abonaron sus retribuciones en diciembre.

De su lado, los mercados emergentes registraron un descenso interanual, lo que refleja un primer trimestre "excepcionalmente fuerte" en 2025 debido a las entidades financieras brasileñas.

De cara al segundo trimestre, Vanguard prevé que Europa "domine los repartos de dividendos a nivel mundial", puesto que la temporada de dividendos es estructuralmente sólida en los meses de abril y mayo.

"Los valores de los sectores de la energía y los materiales podrían volver a convertirse en factores clave a lo largo de 2026, siempre que persistan los altos precios de las materias primas en un contexto de riesgos geopolíticos continuos", esgrime Saraiva.

En un entorno en el que los inversores ofrecen más prioridad a repartos estables y a los menores riesgos de valoración, Vanguard pronostica que las estrategias diversificadas de alto dividendo "sigan siendo un componente importante en 2026", tanto como medio para estabilizar las carteras en general como fuente fiable de ingresos continuos.