EBN Banco eleva al 3,10% TAE los intereses de su depósito combinado

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

EBN Banco ha elevado los intereses de su depósito combinado al 3,10% TAE (3,06% TIN) desde el 2,85% TAE que ofrecía hasta la fecha, según informó la entidad en un comunicado.

Este depósito combina la suscripción de imposiciones a plazo fijo a 12 meses y productos de inversión al 50%.

Los productos de inversión podrán ser de dos tipos. El primero de ellos es el supermercado de fondos de inversión de EBN Banco, donde el inversor puede contratar directamente más de 1.700 fondos nacionales e internacionales con una inversión mínima de 10.000 euros.

La segunda manera es a través del servicio de carteras gestionadas de la entidad, con un mínimo de inversión de 50.000 euros.

"Es un producto ideal para aquellos ahorradores que quieren diversificar su riesgo y que en un momento de incertidumbre de los mercados como el actual, no tienen muy claro que estrategia seguir", declaró el director de estrategia de BN Banco, Manuel Puente Gascón.

Recientemente, EBN Banco ha aumentado la rentabilidad de sus depósitos a plazo fijo Sinycon en el plazo de 12 meses a 2,50% TAE (2,48% TIN) y a 24 meses hasta el 2,60% TAE (2,57% TIN). También ha elevado la rentabilidad de sus depósitos a seis meses hasta el 2,25% TAE (2,23% TIN) y a 18 meses a 2,50% TAE (2,48% TIN).

Por otra parte, la entidad ha mantenido los tipos de interés de las imposiciones para los plazos a tres meses (2% TAE), 36 meses (2,60% TAE), y 42 meses (2,65% TAE).