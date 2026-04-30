El Gobierno publica un segundo listado con más de 27.000 beneficiarios de ayudas directas por las borrascas

Archivo - Explotación agrícola en Moguer (Huelva) dedicada al cultivo de la fresa afectada por el temporal. - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación ha publicado un segundo listado de 27.462 agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas directas para compensar la pérdida de renta en explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura como consecuencia de la cadena de borrascas ocurrida entre los meses de enero y febrero.

En concreto, para poder percibir esta ayuda, que oscila entre 5.000 y 25.000 euros, los titulares incluidos en este listado deberán realizar una aceptación expresa en un plazo de 15 días hábiles, comprendido entre el 1 y el 22 de mayo, ambos inclusive.

Así, los titulares que aparecen en este listado de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) partían de un universo inicial de 60.000 potenciales beneficiarios y principalmente son agricultores y ganaderos que no percibieron la PAC en 2025, pero que están dados de alta en los registros autonómicos de explotaciones agrarias o en el registro general de explotaciones ganaderas, así como aquellos que solicitaron la ayuda compensatoria a joven agricultor en Andalucía y Extremadura en la campaña 2025.

Agricultura ha precisado que la aceptación de esta ayuda lleva implícita la declaración responsable en la cual el beneficiario confirma expresamente que ha sufrido daños en su explotación como consecuencia de estos fenómenos climáticos adversos y que el importe de la ayuda que tiene asignada no excede del coste de dichos daños.

Hay que recordar que del primer listado de más de 140.000 beneficiarios, un total de 98.200 han aceptado mediante la firma de la declaración responsable la ayuda, que se percibirá en mayo.